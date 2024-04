Cammaroto: "Conte è sempre più in pole position per diventare nuovo allenatore del Napoli"

Emanuele Cammaroto, operatore di mercato, è intervenuto ai microfoni di NapoliMagazine per far eil punto della situazione in merito alle voci sul nuovo allenatore del Napoli:



"Si stringe il cerchio sulla scelta del nuovo allenatore del Napoli. Nonostante i vari rumors in direzione opposta, Antonio Conte è sempre più in pole position per il nuovo Napoli. Cadono una dopo l'altra le alternative per il Napoli e per lo stesso Conte. Italiano, come anticipato in tempi non sospetti, non è una priorità del Napoli e avendo capito di rappresentare la quarta o quinta opzione per De Laurentiis, ora tratta con il Bologna ed ha anche proposte dall'esterno. Gasperini ha apprezzato il suo accostamento al Napoli ed è una soluzione che piace ad ADL come alternativa a Conte ma è vicino al rinnovo con l'Atalanta sino al 2027.

Ma soprattutto arrivano importanti novità su Pioli: il tecnico che lascerà il Milan ha "congelato" il Napoli, è una piazza che accetterebbe ma sta valutando la possibilità di concedersi una pausa a fine campionato, almeno sino a dicembre e ha già fatto sapere che non prenderà una decisione e non farà accordi sino a fine campionato. Ciò significa che si è messo in stand-by sino al 26 maggio e il Napoli non può aspettare un mese e non può arrivare alle porte di giugno rischiando di restare di nuovo con il cerino in mano come la scorsa estate. E' il momento della scelta e di fare piazza pulita di una squadra che ha finito la benzina.



Quindi ad oggi Pioli e il Napoli sono lontani, poi tutto può accadere ma al momento così stanno le cose. Capitolo Conte: il Napoli è l'unico club in Serie A che ha fatto un'offerta per Conte: biennale con opzione per una terza stagione, i 120 milioni di Osimhen ed altri 50-60 milioni - delle ulteriori cessioni - per il mercato. C'è la suggestione Milan, che però ha altri piani, Cardinale non vuole spendere tanto e cerca un altro profilo meno "ingombrante" tra i vari Van Bommel, Xavi, Fonseca, Palladino e Lopetegui (che intanto è vicino al West Ham). All'estero il Bayern Monaco ha altre idee e rimane solo il Manchester United, che nel frattempo tratta con Thomas Tuchel, in uscita proprio dal Bayern Monaco. E allora tra Conte e ADL siamo al momento della verità: il Napoli comincia ad avere fretta e non può aspettare ancora a lungo, come Conte non può rischiare di restare a spasso per il secondo anno consecutivo. La piazza di Napoli ha già fatto la sua scelta e non gradisce alternative che non danno garanzie ma questo probabilmente lo ha compreso anche Adl. Il nuovo Napoli è in sospeso tra le montagne russe: Conte sarebbe un'ipoteca sul quarto scudetto (si accettano scommesse), garanzia di risultati sportivi e quindi di ritorno economico per la società, altre soluzioni sarebbero un enorme punto interrogativo (compresi Pioli e Gasperini, molto di più Italiano). E il Napoli non può concedersi il lusso di un'altra annata da incubo come questa".