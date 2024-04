CorSport - Calzona ha detto basta, riunione fiume con dirigenti e squadra: lanciato un duro ultimatum

Francesco Calzona ha detto basta. L'allenatore del Napoli ha lanciato un vero e proprio ultimatum a dirigenti e squadra ieri in una riunione convocata da lui stesso a Castel Volturno. Presente anche il direttore sportivo Mauro Meluso. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, il tecnico non ha utilizzato mezzi termini dettando adesso le sue regole che devono valere per tutti. Nessuno avrà deroghe. Chi trasgredisce sarà fuori.

Riunione di Calzona a Castel Volturno: lanciato ultimatum

Napoli - Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport in merito alla riunione indetta da Francesco Calzona con dirigenti e squadra ieri a Castel Volturno: