Calzona sergente di ferro, ha richiamato la squadra fornendo quattro antidoti alla crisi

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica svela cos'è successo ieri a Castel Volturno alla ripresa degli allenamenti per il Napoli dopo la disfatta di Empoli.

"Calzona ha indossato i panni inediti del sergente di ferro e ha richiamato la squadra a un impegno maggiore a 360 gradi: in allenamento e nelle partite. Il lavoro, l’applicazione totale, la voglia di arrivare a tutti i costi al risultato e più in generale una presa di coscienza sono gli unici antidoti rimasti a disposizione del Napoli per fronteggiare la crisi ed evitare ai giocatori accuse ingenerose di mancanza di professionalità".