Faraoni al Napoli, CorSport annuncia: serve solo formalizzare l'accordo con il Verona

Calciomercato Napoli - Il Napoli sta lavorando per portare in azzurro un vice Di Lorenzo. Come si legge questa mattina sul Corriere dello Sport, per il trasferimento di Davide Faraoni è tutto soltanto da formalizzare. L'esterno, che in carriera ha fatto sia il terzino che il centrocampista a tutta fascia, avrebbe dalla sua raggiunto un accordo con gli azzurri.

Ecco cosa si legge questa mattina sul Corriere dello Sport per quanto riguarda Davide Faraoni:

"E così ci sarebbe il K3 a Napoli, sul quale potrebbe arrampicarsi Davide Faraoni, per il quale c'è un discorso con il Verona da formalizzare, destinato a diventare il vice-Di Lorenzo se a Zanoli venisse concesso di provare ancora e di nuovo la serie A, con il Genoa. Alle spalle di Meret torna invece Gollini: raggiunto un nuovo accordo con l’Atalanta".