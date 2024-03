Gazzetta - Pressing Lazio per Simeone, c'è l'ok del Cholito al trasferimento. Quanto chiede ADL per chiudere: la cifra

La Lazio puntab tutto su Giovanni Simeone per l'attacco. Lo scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport che rivela come la punta argentina sia una espressa richiesta di Igor Tudor che ha avuto il Cholito alle sue dipendenze quando era all'Hellas Verona. Simeone, si legge sul quotidiano, avrebbe dato il suo ok al trasferimento in quanto ha capito che a Napoli non c'è più spazio per lui. De Laurentiis ha fissato il prezzo per darlo via.

Giovanni Simeone alla Lazio: le ultime

Calciomercato Napoli - Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport per quanto riguarda il possibile approdo dell'attaccante Giovanni Simeone alla Lazio nella prossima sessione di mercato: