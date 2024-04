Calzona in conferenza: "La difesa non ha sbagliato quasi niente, Kvaratskhelia rischiava di farsi male. Sul ritiro..."

Ultime notizie Napoli - Gentili spettatrici e spettatori di CalcioNapoli24, vi diamo il benvenuto alla conferenza stampa al termine di Napoli-Roma con le dichiarazioni live dallo stadio Maradona dell'allenatore della SSC Napoli Francesco Calzona.

Napoli-Roma: conferenza Calzona

Di seguito in conferenza stampa l'allenatore della SSC Napoli Francesco Calzona dopo Napoli-Roma. Queste le sue dichiarazioni dalla sala stampa dello stadio Maradona:

"A parte i due gol come sono venuti non abbiamo concesso occasioni alla Roma, non ho visto grande amnesie. La squadra ha fatto una prestazione tecnico-tattica di grande livello e orgoglio.

Non ho parlato con la società, ma ho detto che il ritiro deve essere produttivo. Abbiamo fatto 24h in più non una settimana. Ho visto i ragazzi contenti nello stare insieme, non so se è servito a qualcosa. Però ho visto un clima diverso: ho visto i ragazzi concentrati alle riunioni, parlare a tavola più del solito. sicuramente perché gli pesa questa situazione. Penso che qualcosa abbia dato. I ragazzi si dono pplicatintantissimo in allenamento, hanno fatto alla lettera tutto quello che chiedevo. Non dimentichiamlci che abbiamo giocato contro la Roma. Non dico che l'avversario lo abbiamo annientato, ma lo abbiamo limitato. Una squadra come la Roma che nella gestione De Rossi ha una media punti altissima.

I rimpianti li abbiamo, perché è dall'inizio che questa squadra ha dei problemi. È chiaro che c'è sempre la speranza di risolverli il prima possibile. Oggi la squadra ha fatto una prestazione maiuscola sotto tutti i punti di vista. Una squadra che ha rincorso. La testa dell'uomo non è facile da studiare, a volte ti passa la palla accanto e non ti viene da rincorrere, ma magari non è perché il calciatore non lo vuole fare. I giocatori mi hanno dimostrato che hanno capito e dobbiamo continuare così da qui alla fine.

Kvaratskhelia era stanco, devo sempre stare attento a loro anche perché possono farsi male ed era giusto toglierlo. Costruiamo tantissimo, il Napoli ha migliorato tantissimo sotto la mia gestione in tantissimi dati ed è merito dei ragazzi. Abbiamo peggiorato la fase difensiva, ma oggi abbiamo fatto benissimo con la protezione che non hanno quasi mai sbagliato.

Dobbiamo continuare così perché la difesa è il nostro problema principale, metteremo tutto fino alla fine".