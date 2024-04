Di Lorenzo a Dazn: "Le responsabilità ce le prendiamo sempre, vogliamo reagire e finire al meglio!"

Notizie Napoli calcio. Giovanni Di Lorenzo è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del pre partita di Napoli-Roma: 

“Da quando è arrivato il mister sono state settimane positive, poi però dobbiamo riportare in partita quello che facciamo in allenamento. La squadra vuole reagire dopo Empoli, siamo stati insieme in questi giorni di ritiro e vogliamo fare bene contro in squadra forte. 

Le responsabilit√† i giocatori se le prendono, √® una partita importante per il mister e per tutta la squadra. Siamo coinvolti per finire al meglio questa stagione ed arrivare il pi√Ļ alto possibile in classifica anche se l‚Äôobiettivo iniziale non era questo. Daremo il massimo fino alla fine per onorare questa maglia, la societ√† ed i tifosi‚ÄĚ.