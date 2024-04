Roma, De Rossi in conferenza: "Ho detto ai miei 'questi so forti', il Napoli sta dietro solo l'Inter e siamo avanti 9 punti"

Ultime notizie Napoli - Gentili spettatrici e spettatori di CalcioNapoli24, vi diamo il benvenuto alla conferenza stampa al termine di Napoli-Roma con le dichiarazioni live dallo stadio Maradona dell'allenatore della Roma De Rossi.

Napoli-Roma: conferenza De Rossi

Di seguito in conferenza stampa l'allenatore della Roma Daniele De Rossi dopo Napoli-Roma. Queste le sue dichiarazioni dalla sala stampa dello stadio Maradona:

"Ci sono momenti dove la squadra sembra meno brillante, squadre forte come il Napoli ti fanno sembrare più stanco. Eravamo dietro il Napoli che per me è una squadra inferiore solo all'Inter, oggi siamo a 9 punti avanti loro. Sicuramente ci troveremo con più energie nelle prossime partite.

Il recupero di Abraham è molto importante, questi gol così ti sbloccano. Bello che l'assist sia arrivato da Ndicka che anche lui ha sofferto in modo diverso in questo periodo. Ora abbiamo delle partite abbastanza toste, sperando anche la Finale d'Europa League. Oggi ho detto alla mia squadra 'questi so forti come voi' e hanno dimostrato anche di essere più forti nel recente passato".