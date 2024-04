Napoli-Roma 2-2, polizia blinda il Maradona: temevano la contestazione a fine partita | VIDEO

Napoli Roma 2-2, stadio Maradona blindato per il post-partita! Arginando i tifosi, gli uomini delle forze dell'ordine hanno creato un cordone per consentire alle squadre di lasciare Fuorigrotta. Nessuna contestazione dei tifosi, ma tantissima polizia in assetto anti-sommossa e tifosi del Napoli distanziati.