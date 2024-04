Calzona a Dazn: "Meritavamo di vincere, chiedo scusa per un gesto! Spero di aver ritrovato la squadra che sognavo"

Notizie Napoli calcio. Francesco Calzona è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del post partita di Napoli-Roma 2-2:

“C’è stata una reazione della squadra? Chiedo scusa perché ho calciato una bottiglietta, non mi appartengono questi gesti. Ero arrabbiato perché meritavamo di vincere la partita, abbiamo messo orgoglio ed ordine. Faccio i complimenti alla squadra ma in questa annata non ce ne va una buona, peccato perché davvero meritavamo di vincere la partita”.

Cosa accadrà questa estate? Non lo so, se la squadra sarà quella che abbiamo visto oggi allora può essere ancora l’organico giusto per il Napoli magari con qualche aggiunta. Ci penserà la società, oggi sono solo dispiaciuto perché meritavamo il risultato pieno. Giocando così pareggi poche partite e ne perdi ancora di meno”.

Accorgimenti in ritiro? Abbiamo modificato qualcosa tatticamente ma non tantissimo. Ho chiesto più attenzione ai ragazzi nel non far passare i palloni perché la Roma è micidiale con Dybala. E’ stata una settimana travagliata, ci sono tre responsabili di questa situazione come società, allenato e calciatori. Ho detto che dobbiamo darci una svegliata perché l’andazzo degli ultimi tempi non era quello giusto”.

Obiettivo da qui alla fine? Dobbiamo giocare tutte le partite per vincere perché abbiamo le possibilità e le qualità. Poi tireremo le somme, normale che se non vinci hai poche possibilità. Spero di aver ritrovato la squadra che volevo, sognavo una squadra del genere e spero di averla ritrovata con questa prestazione”.