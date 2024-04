Di Lorenzo a Sky: "Vincere è importante per finire al meglio l'anno! Gli obiettivi iniziali erano altri, adesso..."

Ultime notizie SSC Napoli - A Sky Sport, durante il pre-partita di Napoli-Roma, è intervenuto il calciatore del Napoli Giovanni Di Lorenzo:

“Siamo stati due giorni insieme e siamo pronti per una partita che sarà difficile: la Roma sta bene, ma siamo concentrati per la partita e non abbiamo troppi pensieri, cercheremo di vincere perchè importante per noi e per finire al meglio il campionato.

Le parole del mister sulla responsabilit√† e le motivazioni per puntare a qualcosa? Gli obiettivi iniziali erano altri, ma ora vogliamo finire al meglio e possiamo scalare la classifica per l‚ÄôEuropa. Oggi siamo concentrati a dare il massimo‚ÄĚ