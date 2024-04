Notizie Calcio - Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, ha rilasciato una intervista ai microfoni de Il Giornale:



"Qual è il rischio ora per l'Inter? Quello di pensare di essere così forti da prendere sottogamba gli impegni futuri. Chiaro, uno non lo fa consapevolmente: ma la vittoria ti mette in condizione di sentirti superiore. Superiori noi lo siamo stati, ma ogni anno le cose cambiano. Anche il Napoli dello scorso anno sembrava imbattibile".