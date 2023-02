Calciatori diffidati Napoli: ecco chi rischia di saltare il Sassuolo in caso di ammonizione stasera

Calcio Napoli - In questa fase della stagione è molto importante anche avere la conta dei calciatori in diffida. Con una ammonizione salterebbero la gara successiva. La situazione del Napoli possiamo dire che numericamente è abbastanza tranquilla ma pesante come atleta in diffida. Luciano Spalletti nel frattempo sembra intenzionato a non fare turnover contro la Cremonese.

Calciatori in diffida del Napoli

Dicevamo come sotto l'aspetto numerico il Napoli ha solo un calciatore diffidato il cui nome però è pesante. Con un giallo questa sera contro la Cremonese, Kim Minjae salterebbe di fatto la gara successiva che vedrà il napoli scendere in campo venerdì prossimo al Mapei Stadium contro il Sassuolo di Dionisi. Il coreano sarà titolare questa sera al maradona.