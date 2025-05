Calaiò: "Mercato Napoli, prenderei subito questi due nomi! David-Lukaku? O ADL è impazzito oppure..."

Emanuele Calaiò - intervenuto a ‘Giochiamo D’Anticipo’ su 11 Televomero - ha parlato della corsa Scudetto e della partita che il Napoli disputerà domenica sera contro il Parma. Ecco quanto diffuso tramite comunicato stampa:

"Nomi di mercato? Quelli di cui sento parlare sono giocatori importanti: un elemento come De Bruyne porterebbe al Napoli grande visibilità a livello di marketing, oltre che grande qualità. Anche a 33 anni, in Italia un giocatore come lui potrebbe giocare su una gamba sola. Sudakov e David? Li prenderei subito. Non vedo il presidente da molto, però se considero i costi di ingaggio che ci sarebbero tra David e quello attuale di Lukaku, per esempio, ciò significherebbe due cose: o ADL ha cambiato gestione della società, oppure è impazzito".