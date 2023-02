Napoli-Cremonese, è caccia al biglietto! Già esauriti due settori in poche ore: i dettagli

Notizie Napoli calcio - L'entusiasmo a Napoli continua a crescere per la grande cavalcata della squadra di Spalletti, capace di conquistare 53 punti nelle prime 20 gare di Serie A. Gli azzurri stanno dominando il campionato con un vantaggio di +13 sulla seconda e domenica alle ore 12.30 faranno visita allo Spezia per proseguire la propria striscia.

Napoli-Cremonese, biglietti a ruba

Intanto è già caccia al biglietto per Napoli-Cremonese, in programma domenica 12 febbraio alle ore 20.45 allo stadio Maradona. Come riportato dell'edizione odierna de Il Mattino che trovate oggi in edicola, sono state vendute in poche ore tutte le curve e gran parte dei distinti superiori: con questo ritmo non è da escludere un altro sold-out.