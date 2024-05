Sfuma Italiano? CorSport: ha incontrato il Torino! Contatto con i granata

Calciomercato SSC Napoli - Il Torino e Vincenzo Italiano, atto secondo: altro incontro lunedì appena trascorso, come racconta il Corriere dello Sport. Sfuma l'idea Napoli?

Vincenzo Italiano ha capito subito che il club granata sta facendo sul serio fin dal primo contatto vero:

"La conferma l'ha avuta con il nuovo colloquio di lunedì, per la volontà di avvicinare ancora di più la linea comune di pensiero: il Torino ha individuato in Italiano il tecnico giusto per rilanciare con forza le proprie ambizioni al termine del ciclo Juric e la determinazione del dirigenti non ha fatto che aggiungere certezze in quella direzione anche allo stesso Italiano"