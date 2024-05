Cucci: "Sapete perché Gasperini è il migliore allenatore per il Napoli?"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Italo Cucci, giornalista: "Quella di Ayrton Senna è una storia, non un episodio. È stata una cosa che mi ha colpito molto perché lo conoscevo, il pilota l’ho visto nella sua occasione più bella in Portogallo, ma ho conosciuto il ragazzo ed era come un figlio. Ci siamo conosciuti quando correva con la Toleman, ero direttore di AutoSprint e un redattore faceva il suo modestissimo portavoce. Un giorno, mi venne a trovare in redazione Ayrton Senna un po’ triste, un po’ timido, con quella dolcezza di comportamento, educato, sentimentale. Film Ferrari? Una boiata. Un oltraggio al personaggio. Hanno venduto un’immagine negativa di un momento negativo della sua vita. Ho avuto l’occasione di stargli accanto, ho scritto un libro sulle sue confidenze, vedere quel film è stata tutt’altra cosa. Intervista di Zazzaroni a Spalletti? Mi è piaciuta molto. Mi ha colpito il fatto che Spalletti fosse diverso da tutte le altre volte. Spalletti non è mai lo stesso, quello con quell’idea lì, pare che si trovi bene e che ha capito i problemi. Allenatore del Napoli? Ho dei lettori eccellenti che mi scrivono e uno mi ha detto i dieci motivi per cui il Napoli dovrebbe prendere Gasperini, ho eliminato l’ultimo perché era una cazzata e ne sono rimasti nove. C’è bisogno di uno che faccia scendere tutti dalla Luna. Bologna di Thiago Motta? Il Bologna ha realizzato un gioco che va bene sia a giochisti che risultatisti, ma soprattutto a coloro che amano il calcio. De Laurentiis? Riesce a fare delle meraviglie e poi si perde. Chi si offende per questa stagione, sbaglia perché è tutto regolare".