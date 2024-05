Calciomercato SSC Napoli - Come sarà il Napoli del futuro? Può andare via un terzo della rosa, come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Rivoluzione Napoli, chi parte e chi resta?

Secondo quanto raccontato dal quotidiano, sul piede di partenza sono in sei sicuri, altri potrebbero essere ceduti per far cassa. C’è chi va in scadenza, chi non sarà riscattato, chi è arrivato al capolinea.