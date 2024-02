Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi de Il Mattino riporta le ultime notizie in merito alla crisi che sta vivendo il Napoli e alle possibile mosse dei prossimi giorni di Aurelio De Laurentiis:

De Laurentiis incontrerà oggi Mazzarri

"De Laurentiis rivedrà oggi il suo allenatore. Ieri ha riunito il suo stato maggiore per due ore al Britannique per fare il punto della situazione, probabilmente per gettare le basi nel caso di una eventuale nuova figuraccia, Magari per mandare la squadra ancora in ritiro. Da domani sera".