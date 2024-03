Acerbi assolto, reazione immediata di Spalletti: la decisione in vista degli Europei

Arriva la reazione di Luciano Spalletti alla notizia della sentenza ufficiale del Giudice Sportivo che ha assolto Acerbi dalle accuse e la denuncia di Juan Jesus sulle presunte offese razziste. L'ex allenatore del Napoli già si era espresso a favore del difensore dell'Inter in conferenza stampa pre amichevole dell'Italia:

“Se ne parla più di quanto sia avvenuto, bisogna andarci cauti. Conosco entrambi e sono entrambi due bravi ragazzi. C’è una pubblicità forse superiore a quel che è avvenuto”.

Sentenza Acerbi-Juan Jesus, la reazione di Spalletti

Per il giudice sportivo è stata decisiva la mancanza di prove sufficienti a condannare Acerbi per le offese a Juan Jesus e come spiega il Corriere dello Sport andrà subito in campo il difensore dell'Inter per la gioia di Luciano Spalletti che non considera il giocatore a rischio per l'Europeo, cosa che invece sarebbe successa in caso di condanna. Acerbi è considerato uno degli uomini di affidamento di Spalletti per la sua Italia e per la sua gioia ci sarà quindi ai prossimi Europei2024.