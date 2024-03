Da Torino attaccano De Laurentiis: "Una sparata sul Mondiale per club, mette le mani avanti un indagato con l'accusa di falso in bilancio"

Ultime notizie SSC Napoli - Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha detto giovedì a Londra che «la Juventus non dovrebbe partecipare al Mondiale per club perché punita dall’Uefa che l’ha estromessa dalle Coppe». L'edizione odierna di Tuttosport commenta in modo netto.

Attacco a De Laurentiis

Una sparata, quella di Aurelio De Laurentiis. Viene definita così: