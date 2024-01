Salernitana, discorso da brividi di Sabatini alla squadra: "A Napoli..." | FOTO

Ultime notizie Serie A - Verso Napoli-Salernitana, a prendersi la scena a Salerno è Walter Sabatini, un autentico condottiero richiamato dal presidente Danilo Iervolino per rialzare le sorti della squadra, con l'esperienza del dirigente che già aveva lavorato alla Salernitana. Nell'anno dell'incredibile salvezza della stagione 2021/2022.

Quest'oggi, nella settimana che porta a Napoli-Salernitana, derby campano, si è presentato al centro sportivo granata pochi giorni dopo l'intervento chirurgico al quale si era sottoposto pochi giorni fa. Ha radunato la squadra davanti a sé per fare a tutti loro un discorso ben preciso. Il direttore generale, seduto sulla sedia, ha guardato uno per uno negli occhi, partendo dagli esperti Fazio e Candreva, fino ai più giovani. Parole di elogio per la garra messa in campo domenica contro la Juventus al netto del risultato finale.

A Napoli - scrivono i colleghi da Salerno - tra mille difficoltà di formazione, vista anche la squalifica di Maggiore, Sabatini ha chiesto "lo stesso ardore, anzi di più". Tutti in silenzio hanno ascoltato il suo discorso con il presidente Iervolino presente.

"Non sono presente in questi giorni a Salerno come dovrei, perché ho subito un’infrazione spontanea di una vertebra, che mi ha costretto a sottopormi ad un intervento chirurgico, ora è tutto alle mie spalle anche se ho bisogno ancora di qualche giorno per rimettermi compiutamente in piedi, già da settimana prossima sarò con la squadra perché so che loro hanno bisogno di me ed io di loro, sono molto rammaricato di quanto successo. Sarò presto con voi in un momento difficile, ma so che ce la faremo e insieme salveremo la Salernitana giocandoci il nostro 5%", aveva scritto via Instagram qualche giorno fa.