UFFICIALE - Juventus, lesione all'adduttore per Milik: nuovi accertamenti tra 15 giorni

Ultime calcio - Arkadiusz Milik, attaccante della Juventus, non ci sarà domani con il Genoa all'Allianz Stadium per infortunio. Lo riporta il club in un comunicato:

Infortunio per Milik

"Non sarà della partita Arkadiusz Milik, che nel corso dell'allenamento di ieri, ha riportato un problema muscolare alla coscia sinistra. Questa mattina è stato sottoposto ad esami strumentali presso il J|Medical che hanno evidenziato una lesione di primo grado dell'adduttore lungo. Il calciatore ha già iniziato l'iter riabilitativo e verrà sottoposto a nuovi accertamenti tra 10-15 giorni".