Stadio Picco, Spalletti non sapeva delle dimensioni ridotte! Ricordate invece cosa disse Pioli?

Ultime notizie. Quest'oggi il quotidiano Il Mattino fa notare come Luciano Spalletti non fosse a conoscenza delle dimensioni dello stadio Picco di La Spezia. Come gli hanno fatto notare in sala stampa, infatti, il campo da gioco è leggermente più piccolo degli altri campi di Serie A e misura appena 105 metri per 65.

In conferenza stampa, ieri, Spalletti non sembra averne fatto un problema. Eppure Il Mattino fa notare come invece altri allenatori di Serie A si siano lamentati in passato, come fece Stefano Pioli, tecnico del Milan, che l'anno scorso disse "Non credo sia corretto", riferendosi proprio alle dimensioni dello stadio Picco.