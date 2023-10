Stadio Maradona, durante Napoli-Milan spuntano le bandiere della Palestina | FOTO

Ultime notizie. Allo stadio Diego Armando Maradona ieri sera si è giocata Napoli-Milan, partita di Serie A terminata sul risultato di 2-2, conquistato in rimonta dagli azzurri grazie ai gol di Politano e Raspadori.

Anche a Napoli - come già accaduto in diversi stadi d'Italia e d'Europa - ieri sera campeggiavano in bella mostra alcune bandiere della Palestina, a testimonianza della grande solidarietà espressa dal popolo napoletano verso le sofferenze di chi in questo momento si trova a fronteggiare le bombe e la guerra.