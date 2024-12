Serie B in Tv, nasce LaB Channel: tutte le partite su Amazon Prime

Dove vedere la Serie B in Tv e streaming? Non più soltanto Dazn, nasce il canale LaB Channel grazie Amazon Prime Video! Ecco come fare per sottoscrivere l'abbonamento ad un prezzo speciale e scontato per i soli appassionati di Serie B.

Serie B in Tv su Amazon Prime Video

Notizie calcio - Una vera e propria rivoluzione per il campionato di Serie B. A partire dalla prossima giornata gli appassionati della cadetteria potranno seguire tutte le partite del secondo torneo professionistico del calcio italiano sul canale LaB Channel, visibile da ieri, martedì 3 dicembre, su Prime Video.

Arriva l'annuncio confermato dal Corriere dello Sport che analizza quello che è un cambiamento storico per il mondo del calcio italiano di Serie B.

La piattaforma di Jeff Bezos si era contestualmente impegnata a lavorare sulla parte tecnica per arrivare a diventare il più presto possibile il canale della Lega Serie B. A novembre l'accelerazione, quindi l'ok per la trasmissione in streaming con gli ultimi adempimenti e da ieri sera LaB Channel è diventata una bella realtà.

L'accordo tra la Serie B e Amazon rappresenta un ulteriore passo in avanti verso l'obiettivo di Prime Video di offrire contenuti di intrattenimento sempre più premium, ampliando anche la copertura di alcuni degli eventi sportivi live più amati dal pubblico.

Un sospiro di sollievo soprattutto per le società cadette che dopo il mancato accordo con Sky (che garantiva 26 milioni di euro circa complessivamente) hanno visto abbassare pericolosamente le loro entrate finanziarie derivanti dalla vendita dei diritti tv. Meno entrate, meno acquisti, meno investimenti. Quanto riusciranno a recuperare grazie a questa novità lo sapremo solo nei prossimi mesi, ma intanto l’accordo è di fondamentale importanza per il futuro del campionato degli italiani, sempre più bello e avvincente.

La serie B, comunque, è diventata un ottimo investimento: tira tantissimo con partite così equilibrate che spesso si risolvono oltre il novantesimo. E il pubblico, anche quello imparziale, mostra di apprezzare.

Ma come vedere le partite di Serie B su Amazon? Per attivare LaB Channel su Prime Video basta essere cliente Amazon Prime, o attivare l'abbonamento Prime su www.amazon.it/amazonprime, e aggiungere al proprio abbonamento anche LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.