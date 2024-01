Scandalo Inter-Verona, Fabbri e Nasca verranno fermati: per AIA errore grave

Notizie Calcio - Duro provvedimento in arrivo sull’arbitro Fabbri e il Nasca, rispettivamente in campo e al VAR, dopo l’episodio sconcertante di Inter-Verona, col goal nerazzurro validato ai lombardi nonostante la gomitata di Bastoni su Duda.

Inter-Verona, la decisione su Fabbri e Nasca

Come svela SportMediaset, entrambi verranno fermati per le prossime partite. Per l’AIA, infatti, si è trattato di un errore netto e poco giustificabile. Per loro - evidenzia il portale - non si tratta di una bocciatura totale o di una sospensione ma di uno stop precauzionale, anche se il loro operato resterà sotto osservazione.