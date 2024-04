"Sarò con te", conferenza stampa e anteprima del film il 2 maggio: curiosità sull'orario scelto per la proiezione!

Ultime notizie SSC Napoli - Giovedì 2 maggio, alle ore 11 nella sala stampa dello stadio Maradona, avrà luogo la conferenza stampa di Andrea Bosello, regista del film “Sarò con te”.

Sarà l'occasione per presentare alla stampa il film sul terzo scudetto del Napoli, in uscita nelle sale la sera del 3 maggio 2024. Sempre il giorno 2 maggio 2024, vi sarà l'anteprima riservata agli invitatiSSC Napoli con la proiezione in anteprima esclusiva del film "Sarò con te", che ripercorre le gesta della squadra campione d'Italia nella stagione 2022/2023, in un cinema cittadino. Curiosità: la proiezione inizierà alle ore 20.23, l'anno della vittoria del terzo tricolore.