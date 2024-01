Napoli-Salernitana, la moviola Mediaset: ecco perché il gol di Rrahmani è regolare

Napoli-Salernitana 2-1, polemiche in casa granata per il gol di Amir Rrahmani che ha deciso la partita nei secondi finali. La Salernitana lamenta un presunto fallo di Demme in area di rigore e protesta contro la decisione dell'arbitro di non ricorrere al VAR.

Ultime news. Ieri a "Pressing", su Italia 1, la moviola Mediaset di Graziano Cesari ha chiarito l'episodio: Demme parte molto in anticipo, salta e colpisce prima il pallone e poi - inevitabilmente - anche il calciatore della Salernitana, che però interviene in ritardo e non salta mai per colpire il pallone. Cesari conclude: "Non è mai fallo".