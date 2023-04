Napoli-Milan, super-coreografia in Curva A e Curva B: colletta avviata già il 3 marzo!

Napoli-Milan si gioca martedì 18 aprile 2023 ore 21:00 aallo stadio Diego Armando Maradona. La partita decisiva per la qualificazione alle semifinali di Champions League vede il Napoli sotto di un gol, costretto a rimontare il KO dell'andata a San Siro.

Per fortuna, però, stavolta il Napoli potrà contare su tutto il sostegno dei suoi tifosi. Dopo la pace siglata tra il presidente De Laurentiis e i gruppi Ultras, infatti, è previsto finalmente il tutto esaurito per la partita di martedì: gli ultrà del Napoli torneranno a cantare, con bandiere, tamburi e megafoni al seguito.

Coreografia Napoli-Milan

Ultime notizie. Secondo quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, "per la gara di Champions contro il Milan di martedì è prevista anche una grandiosa scenografia sia in Curva A che B, per cercare di aiutare la squadra azzurra, chiamata all’impresa di ribaltare il risultato dell’andata e accedere alle semifinali. I tifosi hanno già organizzato una colletta fondi sin dalla partita con la Lazio e tornare così a colorare sempre di più il Maradona con nuove coreografie".

Dunque Curva A e Curva B stanno preparando una super-coreografia per Napoli-Milan, con una colletta iniziata addirittura lo scorso 3 marzo, in occasione di Napoli-Lazio.