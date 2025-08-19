Napoli Basket, coach Magro accoglie Bolton-Croswell. E ci sono altri rinforzi in arrivo

Notizie Basket - Ed Croswell e Rasir Bolton sono arrivati a Napoli, accolti al PalaBarbuto da Coach Alessandro Magro. I due atleti azzurri, prima di svolgere le consuete visite mediche di inizio stagione presso il centro "BECA - medical", con il Responsabile dello Staff Medico Sanitario, Dott. Prof. Beniamino Casillo, si sono intrattenuti con Alessandro Magro nell'impianto di Fuorigrotta scambiando le prime impressioni sulla nuova avventura a Napoli.

Ishmael El-Amin è arrivato in città nel primo pomeriggio, mentre l'arrivo di Aamir Simms è atteso nel tardo pomeriggio. Entrambi si sottoporranno domani alle visite mediche. Sempre domani giungerà a Napoli Savion Flagg. Contestualmente prenderanno il via anche i test atletici, guidati dal preparatore fisico degli azzurri, Prof. Mattia Digno, fresco vincitore della medaglia d’oro con la Nazionale Italiana Under 20 agli ultimi Campionati Europei. Prossimamente si aggregherà alla squadra anche Kaspar Treier, attualmente impegnato con la Nazionale estone per gli Europei.