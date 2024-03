Lutto terribile in Bolivia, calciatore di 24 anni muore in allenamento

Notizie Calcio - Lutto choc nel calcio sudamericano: addio a Guillermo Denis Beltrán, esterno offensivo di 24 anni, scomparso dopo un malore accusato in campo durante l’allenamento.

Lutto in Bolivia: calciatore muore in allenamento

Il giovane calciatore è improvvisamente svenuto mentre si allenava col Real Santa Cruz, squadra della Serie A boliviana. Purtroppo per il ragazzo non c’è stato nulla da fare: è morto per arresto cardiorespiratorio. Crollato a terra, hanno anche provato a rianimarlo ma si è spento poco dopo in clinica. "Era molto più di un giocatore di talento: era un amico. Compagno di squadra e una fonte d’ispirazione per molti", lo ha ricordato così il suo club. La nazione è inevitabilmente sconvolta.