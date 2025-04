Lutto nel mondo del calcio, è scomparso il maestro Leo Beenhakker

È scomparso all’età di 82 anni Leo Beenhakker, figura iconica del calcio olandese e internazionale. L’allenatore originario di Rotterdam è passato alla storia come l’unico tecnico capace di conquistare il titolo olandese sia con l’Ajax che con il Feyenoord, le due squadre rivali più titolate dei Paesi Bassi.

Chi era Bennhakker

Beenhakker, noto anche con il soprannome di “Don Leo” per via dei suoi successi in Spagna, ha lasciato un segno profondo anche al Real Madrid, dove vinse tre campionati consecutivi. La sua prima esperienza nella Liga fu con il Real Saragozza tra il 1981 e il 1984, ma è con i Blancos che raggiunse l’apice della notorietà. Nel corso di una carriera ricchissima, Beenhakker ha allenato 11 club e 4 nazionali. Fu commissario tecnico dell’Olanda ai Mondiali di Italia ‘90, ma ha guidato anche le nazionali di Arabia Saudita, Trinidad e Tobago e Polonia, con cui ottenne una storica qualificazione agli Europei del 2008, la prima nella storia del paese. Un allenatore di carisma, esperienza e visione, capace di imporsi in contesti e culture calcistiche molto diverse tra loro. Il mondo del calcio saluta oggi una delle sue menti più brillanti.