Lecce-Sassuolo 1-1: Berardi non basta a Dionisi

Termina 1-1 l'anticipo dell'ottava giornata di Serie A tra Lecce e Sassuolo allo Stadio di Via del Mare.

Lecce Sassuolo termina in pareggio

Alla prima occasione, gli emiliani sbloccano il risultato: sugli sviluppi di un corner calciato dalla sinistra, Baschirotto tocca con il braccio; Sacchi concede il rigore, confermato da un lunghissimo check con il VAR e trasformato con freddezza da Berardi. Il gol dell'1-1 arriva a inizio ripresa: Pedersen sbaglia il fuorigioco, Krstovic quasi non ci crede e non sbaglia a tu per tu con Consigli.

