LDT - "Vergogna ultras Frosinone, mia figlia costretta a camminare in reggiseno... i tifosi ridevano"

Notizie Calcio Napoli - Riceviamo e pubblichiamo un'altra spiacevole esperienza di un tifoso azzurro e la sua famiglia dopo Frosinone-Napoli:

Salve. Ho letto diverse notizie sulle aggressioni subite dai tifosi napoletani da parte di ultras del frosinone e voglio lasciare anche io la mia testimonianza. A fine partita, all'uscita della tribuna est, io, mia madre di 70 anni e i miei due figli siamo stati circondati da ultras del Frosinone che ci hanno insultato perchè mia figlia aveva la maglia del Napoli e mia madre la sciarpa.

Premetto che l'altro figlio indossavano invece la sciarpa del Frosinone dato che siamo di Cassino, ma questo non ha fermato comunque la cattiveria di quei vigliacchi che ci hanno spintonati e urlato le peggio parole: "gente di merda,bastardi,figli di p....". Hanno strappato la sciarpa a mia madre e hanno costretto mia figlia di 11 anni a camminare con solo il reggiseno fino alla macchina. Questo accadeva davanti gli occhi dei passanti che non hanno fatto nulla anzi alcuni ci hanno anche deriso gridando "che non saremmo arrivati vivi alla macchina".

Abbiamo avuto tanta paura, mia figlia piangeva e mio figlio di 8 anni tremava. Mia madre ancora sta cercando di riprendersi.

Credo che sia troppo facile aggredire donne e bambini e credo anche che sia la prima volta che si sentano fatti del genere da parte di ultras. Siamo partiti da casa con le sciarpe di entrambe le squadre e con l'entusiasmo di andare per la prima volta allo stadio ma tutto ciò è stato rovinato da persone che di sport,di condivisione,di libertà di pensiero non ne sanno nulla. Fortunatamente sono qui a poterlo raccontare.



(Ps:vorrei che la mia testimonianza fosse pubblicata ma vi prego di non mettere il mio nome perché non vogliamo subire altre ripercussioni...).

Grazie