Kvaratskhelia dimentica lo scudetto: "Mai provata un'emozione come ieri! Ho giocato in tanti stadi, ma mai visto un pubblico come quello georgiano"

Ieri la nazionale georgiana ha ottenuto una storica qualificazione agli Europei di calcio. A fine partita l'attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia ha commentato così la risposta del pubblico georgiano, che ieri è sceso in strada a festeggiare dopo aver sostenuto la squadra alla Dinamo Arena di Tbilisi.

"Siamo felicissimi. Non ho mai provato un'emozione simile in vita mia e ringrazio i tifosi georgiani. Ho giocato in tanti stadi e non ho mai visto un tifo simile da nessuna parte. I tifosi sono stati uno dei fattori più importanti grazie al quale abbiamo vinto".

Poi l'ammissione: "Sì, aspetto un bambino! Avrei voluto segnare un gol per festeggiare e mettermi la palla sotto la maglietta, ma non ci sono riuscito".