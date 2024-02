KKN - Nuovo centro tecnico Napoli, dalla foresteria ai 12 campi dall'allenamento: l'idea di ADL

Notizie Napoli calcio. Uno dei progetti futuri di Aurelio De Laurentiis è quello di creare un nuovo centro sportivo per il suo Napoli, sulla falsariga di quanto recentemente fatto da Rocco Commisso con il Viola Park.

Ecco quanto riportato da Valter De Maggio ai microfoni di Kiss Kiss Napoli:

"Il nuovo centro sportivo che ha intenzione di aprire De Laurentiis sarebbe composto da 12 campi. Il presidente vuole fare anche la foresteria per accogliere un numero sempre più alto di giovani. Inoltre vorrebbe costruire anche un Medical Center, come ha fatto la Juventus alla Continassa, in modo che le visite non si terrebbero più a Villa Stuart ma nel centro tecnico stesso".