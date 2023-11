Inter: lesione al polpaccio per Bastoni, salta Juventus e Inter

Serie A - Infortunio Bastoni Inter, arrivano le ultimissime dopo l'esito degli esami con il difensore che non giocherà le partite con l'Italia di Luciano Spalletti e al ritorno in campionato starà fuori ancora qualche settimana. Tra Nazionale e club saranno circa 5 le partite che salterà sicuramente Bastoni, poi saranno valutate le sue condizioni per i tempi di recupero e il rientro in campo.

Gli esami a cui si è sottoposto Alessandro Bastoni non hanno dato esito positivo: il difensore dell'Inter si è infortunato e ha rimediato una lesione muscolare al polpaccio. Alessandro Bastoni salterà le prossime due sfide di campionato con Juventus e Napoli, di mezzo anche la gara di Champions League contro il Benfica. L'infortunio muscolare rimediato in Nazionale dal difensore dell'Inter, come appreso da Calciomercato.com, non è di poco conto. Starà fuori per circa 3-4 settimane.