Infortunio Lukaku, De Bruyne s'è accorto subito della gravità: gesto emblematico verso la panchina | CN24

Brutte notizie in casa SSC Napoli. Gli azzurri perdono per infortunio il bomber dello Scudetto Romelu Lukaku a meno di 10 giorni dall'esordio stagionale contro il Sassuolo.
L'attaccante belga s'Ã¨ fatto male praticamente da solo calciando verso la porta dell'Olympiacos e accasciandosi a terra immediatamente. Gesto emblematico di Kevin De Bruyne pizzicato dai nostri inviati a Castel di Sangro. L'ex City, infatti, si Ã¨ subito reso conto della gravitÃ dell'infortunio ed ha indicato alla panchina di intervenire con la barella per soccorrere il compagno dei Diavoli Rossi. Big Rom svolgerÃ esami strumentali nel week end per capire quanto tempo dovrÃ restare fermo ai box, una tegola che non ci voleva proprio.