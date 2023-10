Il Mattino - Garcia ha deciso, non si dimetterà mai! Il racconto della surreale mattinata a Castel Volturno

Ultime notizie Napoli - L'allenatore del Napoli Rudi Garcia è un uomo solo dopo le parole di De Laurentiis che lo costringono a fare i conti con una realtà imprevista. Ne parla l'edizione online de Il Mattino.

Il clima a Castel Volturno è surreale: l'umore dell'allenatore è nero, ma lui non lo mostra.

"Resta chiuso a lungo nella sua stanza con i collaboratori Fichaux e Jobard che si allontanano per qualche minuto in auto poco prima dell'inizio dell'allenamento. Un calvario di incomprensioni e critiche.

Non intende neppure di striscio prendere in considerazione una risoluzione del contratto. Anche perché lui è convinto di non essere lui il problema. Se il patron ha pensato a un passo indietro del tecnico, ha fatto male i suoi conti: Garcia non si dimetterà mai. Se vuole liberarsene, come fa credere a tutti, lo deve licenziare.

Lo sfogo di martedì, lo considera un colpo basso. Uno sgarbo. Che non meritava. Ovvio che si interroga, con i suoi vice, sul modo con cui la squadra reagirà"