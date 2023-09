Il Bari di De Laurentiis ricorre agli svincolati: in arrivo un ex Roma in attacco

Il mercato degli svincolati in Serie B si accende soprattutto per un nome: il centravanti italo-nigeriano Stefano Okaka, 34 anni, lo scorso 18 agosto si è separato dai turchi del Basaksehir dove era giunto nel 2021 dopo l’ultima esperienza in Italia, nell’Udinese.

Okaka vicino al Bari

La squadra di Mignani, alle prese con diversi infortuni in attacco, potrebbe riuscire ad ingaggiarlo entro questa settimana. Dopo le partenze di Cheddira e Folorunsho, nel reparto offensivo si sono già infortunati i nuovi arrivati Menez e Diaw. Lo riporta Tuttosport.

