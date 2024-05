ULTIM'ORA - Franco Di Mare è morto: il popolare giornalista napoletano era gravemente malato

Terribile ultim'oraAnsa: Franco Di Mare è morto. Il giornalista napoletano si è spento all'età di 68 anni per un grave forma tumorale. Eccellente professionista. La redazione di CalcioNapoli24.it porge le più sentite condoglianze ai suoi familiari.

Il popolare giornalista e conduttore Rai aveva rivelato di essere malato e di avere un mesotelioma:

"Da inviato di guerra ho respirato amianto: sono sereno e non mollo, ma da questo non si guarisce". Poi ha denunciato che in Rai si sono dileguati "tutti i gruppi dirigenti, non quello attuale, ma quello precedente, quello precedente ancora. Posso capire che esistano delle ragioni di ordine legale, sindacale, ma io chiedevo alla Rai lo stato di servizio che è un mio diritto….Persone a cui parlavo dando del tu, perché ero un dirigente Rai, sono sparite, si sono negate al telefono, a me. Come se fossi un questuante. Io davanti a un atteggiamento del genere trovo un solo aggettivo: ripugnante". Il giornalista ha rivelato di avere un mesotelioma, un tumore molto aggressivo e ha collegato la malattia alla sua attività di inviato di guerra: "Il mesotelioma, ha detto, è causato dall'aver respirato le particelle di amianto presenti nell'aria, una malattia che può avere un'incubazione lunghissima, fino a 30 anni, e quando si manifesta è troppo tardi, non si guarisce anche se la scienza va sempre avanti".