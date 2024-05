Dramma a Napoli, un morto e due feriti: la ricostruzione dell'incidente

Napoli - Terribile la notizia arrivata in queste ore con la conferma della morte di un uomo di 63 anni nella città di Napoli e di altri due feriti che sono ricoverati all'ospedale Cardarelli in codice rosso.

Incidente sul lavoro a Napoli: un morto e due feriti

Incidente sul lavoro nel cantiere della metropolitana in via Ruffo di Calabria a Capodichino, è qui che si è registrato il drammatico incidente fatale per un uomo morto e altri due feriti in gravi condizioni.

La vittima di 63 anni si chiamava Antonio Russo ed era di Giugliano in Campania: sarebbe dovuto andare in pensione tra qualche mese soltanto, a settembre. I feriti, invece, sono Michele Pannone di 54 anni con trauma cranico compativo, ricoverato al Cardarelli in codice rosso, e Salvatore Agliottone, 59 anni, con una contusione gamba, all'Ospedale del mare sempre in codice rosso sotto choc.

Le persone coinvolte erano a lavoro per la Sinergo, società che sta realizzando la metropolitana di Capodichino. Sono anche iscritti alla Filca Cisl Napoli. Un ferito avrebbe anche delle costole fratturate, l'altro sarebbe in condizioni più gravi.

Si cerca di capire di più sull'incidente accaduto e si prova a scoprire cosa è realmente accaduto. Secondo una primissima ricostruzione il tutto sarebbe stato determinato da un malfunzionamento del treno che stava portando i tre operai nel tunnel.

Sono arrivate ben cinque ambulanze sul posto di lavoro, Vigili del Fuoco, Polizia, amici e parenti della vittima e delle altre due persone coinvolte.

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi segue la vicenda in prima persona. E a nome dell'amministrazione e dell'intera città esprime dolore per la scomparsa di un operario e vicinanza alle vittime dell'incidente.