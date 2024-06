Probabili formazioni Italia-Albania, Gazzetta svela le scelte di Spalletti su Di Lorenzo, Raspadori, Folorunsho e Meret | GRAFICO

Ultime notizie Napoli - L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta le probabili formazioni di Italia-Albania, match valido per la 1° giornata del girone B di Euro 2024.

Probabili formazioni Italia-Albania Gazzetta

QUI ITALIA

Formazione scelta da Spalletti? Possibile 4-2-3-1. Donnarumma in porta, poi linea difensiva con Di Lorenzo-Bastoni-Calafiori-Dimarco. In mezzo al campo Barella e Jorginho, esterni Chiesa-Pellegrini, in attacco Frattesi dietro Scamacca. Ballottaggio tra Bellanova e Chiesa per una maglia.

QUI ALBANIA

Davanti a Berisha linea Hysaj-Ismajli-Djimsiti-Mitaj. A centrocampo Asllani e Ramadani. In attacco invece il trio con Asani-Bajrami-Seferi e Broja al centro.