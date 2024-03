Dani Alves resta in carcere, Neymar non ha pagato la cauzione di 1 milione

Ultime notizie calcio- Arrivano clamorose notizie che riguardano la situazione drammatica che sta vivendo Dani Alves dopo essere stato messo in carcere con l'accusa di stupro per dei fatti del passato e ora spunta anche la cauzione. Ci sono degli aggiornamenti proprio in merito a quello che starebbe accadendo, perché proprio un suo ex compagno si era messo a disposizione per pagare la cauzione di Dani Alves ed è Neymar Jr che è in Arabia Saudita e percepisce ormai da anni un ricco stipendio tra PSG l'Al Hilal in tutti questi anni di carriera.

Cauzione Dani Alves: Neymar ancora non ha pagato

La sezione 21 del Tribunale di Barcellona ha deciso di acconsentire alla scarcerazione provvisoria di Dani Alves con una cauzione di un milione di euro che può pagare Neymar. Il calciatore brasiliano è recluso da poco più di un anno, dallo scorso 20 gennaio 2023. Quando sarà pagata la somma pattuita allora potrà uscire ma al momento ancora non è accaduto. Perché è il connazionale Neymar che dovrà pagare la cauzione di 1 milione di Dani Alves, suo ex compagno di squadra al Barcellona, ??al Paris Saint-Germain e con la nazionale brasiliana.

A pagare però sarà il padre dell'attaccante dell'Al Hilal che ancora non ha versato la cauzione per il rilascio di Dani Alves che sperava di uscire di prigione già oggi ma, come sottolinea il quotidiano spagnolo Marca, il termine per versare la cauzione erano le ore 14:30 e non è arrivato nessun pagamento. Vedremo nei prossimi giorni cosa accadrà sulla possibile scarcerazione di Dani Alves per cauzione di 1 milione pagata dalla famiglia di Neymar che già ha dato i 150.000 euro richiesti dal giudice istruttore come risarcimento per la vittima della violenza sessuale, che sono serviti anche come attenuante per ridurre la pena a quattro anni e mezzo. L'avvocato difensore, Inés Guardiola, ha ritirato i passaporti spagnolo e brasiliano dell'atleta per consegnarli alla giustizia con l'obiettivo di evitare una possibile fuga in Brasile, Paese che non ha un trattato di estradizione con la Spagna.