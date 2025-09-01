SKY - Napoli, è fatta per Francisco Baridó! Colpo per il futuro dalla Juventus

Ultimissime calciomercato Napoli - "Napoli, chiuso l'arrivo di Baridó dalla Juventus". Ad annunciarlo è Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport: il giovane arriva dalla Juventus.
Classe 2008, si concretizzerà l'addio ai bianconeri senza aver nemmeno fatto l'esordio in Next Gen. Nei progetti della Juve, l'argentino Francisco Baridó sarebbe dovuto essere il prossimo talento delle giovanili da lanciare. Invece, seguirà il suo mentore Giovanni Manna al Napoli, considerato il fallimento delle trattative per il rinnovo del contratto (in scadenza a giugno 2026) con i bianconeri.