Da Bergamo - Brescianini, tramontata la pista Napoli: spunta la Fiorentina

Calcio Mercato  
BrescianiniBrescianini

La Fiorentina resta vigile sul mercato nonostante le parole del dg Alessandro Ferrari, che ieri sera ha dichiarato che «la squadra è a posto così». Tra i vari nomi circolati per i viola - secondo quanto appreso da TuttoAtalanta.com -, i Viola starebbero valutando l'ipotesi di arrivare a Marco Brescianini, centrocampista in forza all’Atalanta.

Il club gigliato starebbe valutando il giocatore come rinforzo a centrocampo, probabilmente con la formula del prestito. Un’operazione che, secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra Redazione, potrebbe concretizzarsi in extremis e non è da leggere come casuale: l’Atalanta, infatti, ha messo nel mirino Pietro Comuzzo, difensore della Fiorentina classe 2005.

Le due trattative potrebbero restare formalmente separate, ma l’asse tra Bergamo e Firenze è caldo: i dirigenti potrebbero cercare un’intesa che comprenda entrambi i movimenti. Da un lato l’interesse dell’Atalanta per Comuzzo, dall’altro l’apertura della Fiorentina all’arrivo di Brescianini, giocatore che garantirebbe corsa e duttilità alla mediana di Pioli.

Restano da valutare i tempi stretti del mercato e le priorità dei due club, ma lo scenario è chiaro: Fiorentina e Atalanta potrebbero diventare protagoniste di un blitz incrociato, con Comuzzo verso Bergamo e Brescianini (tramontata la pista Napoli) diretto a Firenze.

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
Back To Top