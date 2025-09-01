Da Bergamo - Brescianini, tramontata la pista Napoli: spunta la Fiorentina

La Fiorentina resta vigile sul mercato nonostante le parole del dg Alessandro Ferrari, che ieri sera ha dichiarato che «la squadra è a posto così». Tra i vari nomi circolati per i viola - secondo quanto appreso da TuttoAtalanta.com -, i Viola starebbero valutando l'ipotesi di arrivare a Marco Brescianini, centrocampista in forza all’Atalanta.

Il club gigliato starebbe valutando il giocatore come rinforzo a centrocampo, probabilmente con la formula del prestito. Un’operazione che, secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra Redazione, potrebbe concretizzarsi in extremis e non è da leggere come casuale: l’Atalanta, infatti, ha messo nel mirino Pietro Comuzzo, difensore della Fiorentina classe 2005.

Le due trattative potrebbero restare formalmente separate, ma l’asse tra Bergamo e Firenze è caldo: i dirigenti potrebbero cercare un’intesa che comprenda entrambi i movimenti. Da un lato l’interesse dell’Atalanta per Comuzzo, dall’altro l’apertura della Fiorentina all’arrivo di Brescianini, giocatore che garantirebbe corsa e duttilità alla mediana di Pioli.

Restano da valutare i tempi stretti del mercato e le priorità dei due club, ma lo scenario è chiaro: Fiorentina e Atalanta potrebbero diventare protagoniste di un blitz incrociato, con Comuzzo verso Bergamo e Brescianini (tramontata la pista Napoli) diretto a Firenze.