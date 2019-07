Clamoroso Icardi, lascia il ritiro dell'Inter e torna a Milano

Svolta clamorosa nella telenovela Icardi-Inter:

l'attaccante ha lasciato il ritiro dell'Inter a Lugano di comune accordo con la società. Icardi non parteciperà alla tourneé dell'Inter, e continuerà ad allenarsi alla Pinetina, probabilmente seguito da un preparatore messo a disposizione dalla società. Ieri l'ex capitano si era allenato a parte, di nuovo di comune accordo con la società, e non imponendo la propria scelta come invece era trapelato in precedenza.

Oggi ha lasciato il ritiro di Lugano, e attenderà alla Pinetina che l'Inter proceda con le proposte e le trattative sul suo futuro, così come da decisione presa congiuntamente da giocatore e club.