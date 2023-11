Chi è Danny Rose accostato al Napoli: il buio dopo il Tottenham e la burla social ai Mondiale del 2018 | FOCUS

Ci sarebbe anche il nome di Danny Rose tra quelli che il Napoli avrebbe messo in preallarme qualora non arrivassero buone notizie da Mario Rui. Rispetto ai colleghi. Plattenhardt e Schulz, possiamo dire che Rose ha caratteristiche diverse dal punto di vista fisico essendo alto appena 173 centimetri. Una dote, se vogliamo, che lo accomuna molto a Mario Rui. Vediamo nel dettaglio chi è questo mancino accostato agli azzurri.

Chi è Danny Rose

Nato a Doncaster il 2 luglio 1990, Rose è un terzino sinistro di spinta e molto abile nel cross. Si disimpegna bene sia come esterno basso di una linea a quattro ma anche come quinto in un 3-5-2. La sua consacrazione è arrivata al Tottenham con cui ha militato dal 2013 al 2020 totalizzando 140 presenze. Successivamente, dal 2020 al 2022, non ha vissuto annate particolarmente brillanti vestendo la maglia del Newcastle e poi del Watford. E' svincolato dal 30 giugno 2022 quando proprio il Watford ha deciso di non rinnovargli il contratto.

Rose vanta anche 29 presenze con la maglia della nazionale inglese con cui ha disputato anche il Mondiale in Russia nel 2018 finendo sui social per una curiosità particolare. Nella finale di consolazione tra Belgio ed Inghilterra, molti si soffermarono sui calzini di Rose che erano praticamente tutti bucati. Sui social si sprecarono gli sfottò verso il terzino sinistro 'accusato' di avere calzini bucati più di un formaggio svizzero.