Prof. Spalletti: nuove regole ferree per i giocatori della Nazionale italiana!

Ultime notizie. Luciano Spalletti ha deciso di imporre una nuova disciplina al gruppo dei calciatori facenti parte della Nazionale italiana di calcio. Ne parla oggi il Corriere della Sera: "Libri, regole, studi scientifici, anche divieti se necessario, come quello appena annunciato della playstation e di altri dispositivi video dopo la mezzanotte nel ritiro azzurro".

Spalletti

Una decisione presa in conseguenza di quanto accaduto a novembre 2023, prima di Ucraina-Italia 0-0, quando "tre-quattro giocatori prima della sfida fondamentale hanno giocato fino a notte inoltrata" alla Play-Station, facendo arrabbiare il CT Spalletti. Non è solo una ritorsione: in ballo ci sono considerazioni di carattere scientifico sull'alterazione del ciclo del sonno, fondamentale per un atleta professionista. Spalletti è uno che studia, che si aggiorna e certe cose le sa bene.